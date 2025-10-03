DAX24.386 -0,2%Est505.651 +0,1%MSCI World4.354 +0,6%Top 10 Crypto16,76 +1,8%Nas22.910 +0,3%Bitcoin103.956 +1,1%Euro1,1746 +0,2%Öl64,61 +0,5%Gold3.889 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte
Wall Street in Rekordlaune: Dow Jones springt auf neues Allzeithoch - erstmals über 47.000 Punkten Wall Street in Rekordlaune: Dow Jones springt auf neues Allzeithoch - erstmals über 47.000 Punkten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Oktober 2025

03.10.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 6. Oktober.

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

10:00 GBR: KfZ Neuzulassungen 9/25

DEU: Auftakt Immobilienmesse Expo Real

FRA: Saint-Gobain, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR

10:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25

10:30 GBR: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: 2. Hamburger Sustainable Finance Summit

Wer­bung

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi