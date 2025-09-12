Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Target gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 89,50 USD nach.

Um 15:53 Uhr rutschte die Target-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 89,50 USD ab. Im Tief verlor die Target-Aktie bis auf 89,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 90,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 161.330 Target-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2024 auf bis zu 161,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 80,32 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 87,35 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Target am 20.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,57 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 25,21 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2026 7,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

