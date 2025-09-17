Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Target gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Target-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 88,69 USD nach.

Die Target-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 88,69 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Target-Aktie ging bis auf 88,18 USD. Bei 88,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 222.733 Target-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 161,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (87,35 USD). Abschläge von 1,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Target-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,56 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Target am 20.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,57 USD je Aktie generiert. Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,21 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Target am 12.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,33 USD je Aktie in den Target-Büchern.

