DAX23.617 +1,1%ESt505.447 +1,4%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.142 +0,3%Nas22.520 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1785 -0,3%Öl67,59 -0,5%Gold3.640 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Aumovio AUM0V1 SAP 716460 RENK RENK73 Continental 543900 PUMA 696960 Plug Power A1JA81 Intel 855681 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktienkurs aktuell

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

18.09.25 16:11 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Target gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Target-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 88,69 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
75,52 EUR -0,44 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Target-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 88,69 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Target-Aktie ging bis auf 88,18 USD. Bei 88,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 222.733 Target-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 161,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (87,35 USD). Abschläge von 1,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Target-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,56 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Target am 20.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,57 USD je Aktie generiert. Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,21 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Target am 12.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,33 USD je Aktie in den Target-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester

In eigener Sache

Übrigens: Target und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Target

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Target

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Target Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Target Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen