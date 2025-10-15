Teamo Productions HQ zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Teamo Productions HQ hat am 13.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Teamo Productions HQ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 64,94 Prozent auf 510,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,46 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.net