TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 10,39 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 10,39 EUR. Bei 10,49 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 10,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 226.274 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 13,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,42 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Mit einem Kursverlust von 14,09 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,053 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,43 EUR.

Am 06.05.2025 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,14 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 178,75 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,58 Prozent gesteigert.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

