TeamViewer Aktie News: Anleger greifen bei TeamViewer am Dienstagnachmittag zu

Um 16:22 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 11,64 EUR zu. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 11,80 EUR zu. Bei 11,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 520.228 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 40,36 EUR erreichte der Titel am 04.05.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 71,17 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,72 EUR ab. Mit Abgaben von 8,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,53 EUR je TeamViewer-Aktie an.

TeamViewer ließ sich am 02.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 EUR, nach 0,19 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 132,30 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 121,00 EUR umgesetzt.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 04.05.2022 vorlegen. Am 02.08.2023 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,889 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

TeamViewer-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Deutliche Erhöhungen trotz Börsentristesse - Wie viel Dividendenrendite die MDAX-Unternehmen dieses Jahr bieten

TeamViewer-Aktie schließt schwächer: TeamViewer findet neuen Finanzvorstand bei der Deutschen Telekom

