TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Mittwochnachmittag stark

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04.05.2022 16:22:00 Uhr 7,5 Prozent im Plus bei 12,59 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 2.632.503 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2021 erreicht. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 67,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,72 EUR fiel das Papier am 17.12.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,63 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 02.02.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,19 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,30 EUR – ein Plus von 9,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 121,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte TeamViewer am 03.08.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 02.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2023 0,927 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

