TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag in Grün

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 0,6 Prozent auf 10,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 11,04 EUR. Bei 10,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 79.561 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,20 Prozent hinzugewinnen. Am 28.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 17,29 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 161,65 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,83 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,848 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt am Dienstagnachmittag

Verluste in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag