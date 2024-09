TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 12,01 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 12,01 EUR. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 11,85 EUR ein. Bei 11,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 187.832 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,13 EUR) erklomm das Papier am 07.09.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 19,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,14 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 164,12 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 154,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte TeamViewer am 06.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,843 EUR in den Büchern stehen haben wird.

