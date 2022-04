TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagmittag leichter

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 13,70 EUR

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 13,84 EUR. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 13,63 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,81 EUR. Bisher wurden via XETRA 238.964 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,18 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 197,65 Prozent hinzugewinnen. Am 17.12.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,72 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,55 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,80 EUR.

Am 04.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 121,00 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 132,30 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2022 terminiert. TeamViewer dürfte die Q4 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,855 EUR je Aktie belaufen.

