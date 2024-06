TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Nachmittag nach

Kurs der TeamViewer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 11,46 EUR abwärts.

Um 15:51 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 11,46 EUR ab. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 11,40 EUR ein. Mit einem Wert von 11,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 109.944 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 35,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 11,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,71 EUR an.

Am 07.05.2024 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 161,65 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,876 EUR je Aktie belaufen.

