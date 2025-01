TeamViewer Aktie News: TeamViewer schiebt sich am Mittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 9,52 EUR.

Das Papier von TeamViewer konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 9,52 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 9,62 EUR. Bei 9,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.919 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,26 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,20 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,86 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 168,68 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 158,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,906 EUR je TeamViewer-Aktie.

