TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 12,81 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,63 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 367.564 TeamViewer-Aktien.

Am 09.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,47 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 22,25 Prozent wieder erreichen. Bei 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 66,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,21 EUR.

TeamViewer gewährte am 02.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz wurden 143,39 EUR gegenüber 120,97 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte TeamViewer am 13.02.2023 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

