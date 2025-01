TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Mittwochmittag kräftig

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 11,5 Prozent auf 10,67 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 11,5 Prozent auf 10,67 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 10,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.172.498 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.02.2024 erreicht. 43,02 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 16,34 Prozent sinken.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,86 EUR.

Am 06.11.2024 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 168,68 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 158,11 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 11.02.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,906 EUR je Aktie belaufen.

