TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 10,92 EUR.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 10,92 EUR nach. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 10,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.967 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 38,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,01 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 9,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,29 EUR.

TeamViewer gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,13 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 161,65 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,31 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,848 EUR fest.

