TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag freundlich

Die Aktie von TeamViewer zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 13,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 1,1 Prozent auf 13,25 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,11 EUR. Zuletzt wechselten 12.800 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,92 Prozent hinzugewinnen. Bei 11,61 EUR fiel das Papier am 01.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,42 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,81 EUR aus.

TeamViewer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 158,11 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,39 EUR umgesetzt.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

