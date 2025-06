TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 10,51 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:43 Uhr 0,4 Prozent auf 10,51 EUR. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 10,45 EUR. Mit einem Wert von 10,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 33.101 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 29,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 15,07 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,058 EUR je TeamViewer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,43 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 06.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 178,75 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 161,65 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.08.2026.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,03 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie: Experten empfehlen TeamViewer im Mai mehrheitlich zum Kauf

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren eingebracht