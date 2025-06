TeamViewer Aktie News: TeamViewer schiebt sich am Freitagnachmittag vor

TeamViewer im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 10,60 EUR.

Um 15:50 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 10,60 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,63 EUR. Bei 10,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 258.993 TeamViewer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 13,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 28,82 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 15,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,058 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,43 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,14 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent auf 178,75 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 04.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von TeamViewer.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

