TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 10,64 EUR zu.

Um 15:51 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 10,64 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,66 EUR an. Bei 10,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 307.678 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 13,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,11 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,058 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 15,43 EUR angegeben.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,14 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 178,75 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte TeamViewer am 29.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,03 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

