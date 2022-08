TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 11,00 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 10,88 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,77 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 141.762 TeamViewer-Aktien.

Bei 30,41 EUR markierte der Titel am 09.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 64,24 Prozent niedriger. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 14,32 EUR.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

