TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 10,64 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 10,64 EUR abwärts. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 10,64 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.097 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 22,08 Prozent niedriger. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 16,11 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,058 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 15,43 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 06.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,14 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 178,75 Mio. EUR im Vergleich zu 161,65 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 04.08.2026 dürfte TeamViewer die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

