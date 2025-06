TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Dienstagnachmittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 10,63 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 10,63 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,56 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 219.951 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 13,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2024). Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 28,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 16,03 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,058 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,43 EUR.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,58 Prozent auf 178,75 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.08.2026.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,03 EUR je Aktie.

