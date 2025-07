TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Nachmittag schwächer

Kurs der TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 9,78 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 9,78 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,69 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,81 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 272.896 Stück.

Am 02.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 39,69 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 8,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,053 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 15,07 EUR.

Am 06.05.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 178,75 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 161,65 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte TeamViewer am 29.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.08.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Die Expertenmeinungen zur TeamViewer-Aktie im Juni 2025

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht