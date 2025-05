TeamViewer Aktie News: TeamViewer reagiert am Vormittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 11,17 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 11,17 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 11,19 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.003 TeamViewer-Aktien.

Am 02.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 18,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,053 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 15,43 EUR angegeben.

Am 06.05.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 178,75 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 161,65 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

