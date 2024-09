TeamViewer Aktie News: TeamViewer reagiert am Donnerstagmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 11,66 EUR nach oben.

Das Papier von TeamViewer konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 11,66 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,91 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,79 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 129.747 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2023 bei 16,58 EUR. 42,15 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.06.2024 (10,01 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 164,12 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 154,15 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,869 EUR in den Büchern stehen haben wird.

