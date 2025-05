TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 11,10 EUR nach oben.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 11,10 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 11,11 EUR. Bei 11,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 165.850 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 13,66 EUR markierte der Titel am 02.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 23,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 19,59 Prozent wieder erreichen.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,053 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,43 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 06.05.2025. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 178,75 Mio. EUR gegenüber 161,65 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

