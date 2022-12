TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 12,45 EUR

Die TeamViewer-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 12,68 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,75 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,52 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.347 Stück gehandelt.

Am 09.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,47 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,67 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 13,88 EUR je TeamViewer-Aktie an.

TeamViewer veröffentlichte am 02.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 143,39 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,97 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 13.02.2023 erwartet.

