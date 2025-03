TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 12,45 EUR zu.

Um 11:45 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 12,45 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 12,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61.693 TeamViewer-Aktien.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,38 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 13,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,066 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,57 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 176,97 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 163,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

