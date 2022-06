TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Nachmittag ab

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 10,28 EUR

Um 14.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 10,48 EUR. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,22 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 11,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.234.116 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.06.2021 markierte das Papier bei 34,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 69,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2022 (10,22 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,66 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 04.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,07 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,69 Prozent auf 134,50 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118,30 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 02.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 0,865 EUR im Jahr 2023 aus.

