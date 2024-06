TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag mit Einbußen

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 10,71 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 10,71 EUR abwärts. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 10,68 EUR. Bei 10,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 157.319 Stück.

Am 25.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,69 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,68 EUR ab. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 0,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,29 EUR.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,14 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 161,65 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 151,31 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,848 EUR fest.

