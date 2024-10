TeamViewer Aktie News: TeamViewer schiebt sich am Montagnachmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 11,76 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 11,76 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,77 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.135 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 36,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,01 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,14 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 164,12 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte TeamViewer am 06.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,870 EUR je Aktie.

