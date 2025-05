TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Mittag nach

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 10,76 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 10,76 EUR. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 10,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 291.171 TeamViewer-Aktien.

Am 02.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 26,91 Prozent wieder erreichen. Bei 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,053 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,43 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 06.05.2025. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 178,75 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 161,65 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

