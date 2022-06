TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Vormittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 10,05 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 15.06.2022 09:22:00 Uhr 1,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 77.867 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2021 bei 34,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,23 Prozent.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,66 EUR.

Am 04.05.2022 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,07 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,69 Prozent auf 134,50 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte TeamViewer am 03.08.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von TeamViewer.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,865 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

