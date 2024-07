TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die TeamViewer-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 10,99 EUR.

Die TeamViewer-Aktie zeigte sich um 09:02 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 10,99 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 11,07 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 10,99 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.523 TeamViewer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 61,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.06.2024 (10,01 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 8,96 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,29 EUR.

Am 07.05.2024 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 161,65 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 151,31 Mio. EUR eingefahren.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,847 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

