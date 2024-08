TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagnachmittag fester

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 12,42 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,41 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 72.172 TeamViewer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 42,93 Prozent Luft nach oben. Am 28.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 19,41 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,20 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 164,12 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 154,15 Mio. EUR umgesetzt.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Am 29.10.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,843 EUR je Aktie aus.

