TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteidigt Stellung am Freitagmittag

Die Aktie von TeamViewer hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die TeamViewer-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 12,38 EUR.

Mit einem Kurs von 12,38 EUR zeigte sich die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 12,39 EUR zu. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,31 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,31 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.475 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,01 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 19,15 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,14 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 164,12 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 154,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte TeamViewer am 06.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,843 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

