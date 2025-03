TeamViewer Aktie News: TeamViewer reagiert am Montagmittag positiv

TeamViewer im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 12,68 EUR zu.

Um 11:45 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 12,68 EUR zu. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 12,76 EUR. Bei 12,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.686 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,03 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 42,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,066 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,57 EUR.

TeamViewer ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 176,97 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

