TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagnachmittag in Grün

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 10,62 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 10,62 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 10,73 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 10,63 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 175.395 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 67,09 Prozent wieder erreichen. Am 17.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,54 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,29 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 07.05.2024. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 161,65 Mio. EUR im Vergleich zu 151,31 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte TeamViewer am 31.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 0,848 EUR im Jahr 2024 aus.

