TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 11,80 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:41 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 11,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 11,83 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,69 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.480 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 16,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,09 Prozent hinzugewinnen. Am 28.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,01 EUR ab. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 17,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 31.07.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,20 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 164,12 Mio. EUR im Vergleich zu 154,15 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte TeamViewer am 06.11.2024 präsentieren. TeamViewer dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,869 EUR in den Büchern stehen haben wird.

