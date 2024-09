TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 11,70 EUR.

Um 09:00 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 11,70 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 11,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 11,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.208 TeamViewer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.09.2023 auf bis zu 16,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 28,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 164,12 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,47 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,869 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

