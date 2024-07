TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag kaum bewegt

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Mit einem Wert von 10,99 EUR bewegte sich die TeamViewer-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die TeamViewer-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 10,99 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,03 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,85 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,99 EUR. Bisher wurden heute 215.432 TeamViewer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,54 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,92 Prozent.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,29 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,13 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 161,65 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,31 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,847 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

