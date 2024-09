TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die TeamViewer-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 11,75 EUR.

Die TeamViewer-Aktie zeigte sich um 15:40 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 11,75 EUR an der Tafel. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,88 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 11,73 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,77 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 65.673 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,30 EUR) erklomm das Papier am 21.09.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,68 Prozent. Am 28.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,85 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,20 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 164,12 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 154,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 0,869 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

