TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Mittag ins Plus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Das Papier von TeamViewer konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 11,88 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 11,93 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 78.066 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,30 EUR) erklomm das Papier am 21.09.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 27,12 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Mit Abgaben von 15,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,20 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 164,12 Mio. EUR gegenüber 154,15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. TeamViewer dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,869 EUR je Aktie belaufen.

