TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 10,59 EUR zu.

Um 09:04 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 10,59 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,58 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 5.708 Aktien.

Am 07.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,26 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 15,67 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 14,86 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 06.11.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168,68 Mio. EUR – ein Plus von 6,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 158,11 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte TeamViewer am 12.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von TeamViewer.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,900 EUR je Aktie belaufen.

