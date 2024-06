TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von TeamViewer zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 10,65 EUR.

Das Papier von TeamViewer konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 10,65 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 10,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 192.152 TeamViewer-Aktien.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 66,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2024 bei 10,54 EUR. Abschläge von 1,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,29 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 161,65 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 151,31 Mio. EUR umgesetzt.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,848 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

