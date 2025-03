TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,41 EUR zu.

Das Papier von TeamViewer konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,41 EUR. Bei 12,41 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,37 EUR. Zuletzt wechselten 27.315 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,03 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,06 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,066 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,57 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer gewährte am 12.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 176,97 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 163,11 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte TeamViewer am 06.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

