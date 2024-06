TeamViewer Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von TeamViewer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 10,78 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 10,78 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 10,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,77 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 68.293 Stück gehandelt.

Am 25.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,69 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,54 EUR am 17.06.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 2,23 Prozent sinken.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,29 EUR an.

Am 07.05.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,13 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 161,65 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,31 Mio. EUR in den Büchern standen.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 0,848 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

