TeamViewer Aktie News: TeamViewer macht am Mittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 10,66 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,2 Prozent auf 10,66 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,80 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,70 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 85.385 Stück gehandelt.

Bei 15,26 EUR erreichte der Titel am 07.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 30,14 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (8,93 EUR). Mit einem Kursverlust von 16,27 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,57 EUR aus.

Am 06.11.2024 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168,68 Mio. EUR – ein Plus von 6,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 158,11 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte TeamViewer am 12.02.2025 vorlegen. TeamViewer dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,913 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

