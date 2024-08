TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 12,12 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 12,12 EUR. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 12,10 EUR. Bei 12,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 57.726 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 31,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,45 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,14 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 31.07.2024 vor. Das EPS lag bei 0,16 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent auf 164,12 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 154,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,843 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Gewinne in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Kursplus

Handel in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus