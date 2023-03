TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 14,70 EUR

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 14,72 EUR abwärts. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,70 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,08 EUR. Bisher wurden heute 332.142 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 08.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 15,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 7,34 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 91,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 14,74 EUR angegeben.

TeamViewer ließ sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 03.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von TeamViewer.

